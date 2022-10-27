Манчестер, Великобритания, , 23:51 — REGNUM 27 октября в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» в матче 5-го тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23 одержал уверенную победу над молдавским «Шерифом» со счетом 3:0.

Забитыми мячами в составе «красных дьяволов» отметились Диогу Далот (44’ Кристиан Эриксен), Маркус Рэшфорд (65’ Люк Шоу) и Криштиану Роналду (81’). Желтые карточки получили Ибрахим Рашид, Ренан Гедес и Харри Магуайр. Матч обслуживала греческая бригада арбитров во главе с Тасосом Сидиропулосом.

Составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Маласия, Линделеф, Мартинес (Магуайр, 46’), Далот (Шоу, 62’), Каземиро (Мактоминей, 63’), Фернандеш, Эриксен, Антони (Рэшфорд, 46’), Гарначо (ван де Бек, 79’), Роналду.

«Шериф»: Коваль, Кпозо, Раделич, Кики, Гедес, Диоп (Хатман, 79’), Бадоло, Мудасиру, Киабу, Рашид (Пернамбуко, 79’), Атимвен (Ковали, 89’).

«Манчестер Юнайтед», одержав четвертую победу и набрав 12 очков, укрепился на втором месте в турнирной таблице группы E и гарантировал себе участие в плей-офф Лиги Европы УЕФА. «Шериф» с тремя очками остался на третьей позиции.