Минск, 28 октября, 2022, 00:18 — ИА Регнум. Фармацевтическую компанию «Интерфармакс», которая занимается в основном дистрибуцией медпрепаратов, оштрафовали за завышение цен по заявлению министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии. Административное дело рассмотрел Экономический суд Минска, компания получила крупный штраф. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Витамины

Нарушение было допущено компанией ещë в 2020 году и касалось лишь одного витаминного препарата. Согласно материалам дела, ИООО «Интерфармакс» с 9 июня по 15 октября 2020-го нарушило законодательство о ценообразовании — не соблюдало предельные отпускные цены на «Аквадетрим». В итоге фактическая выручка превысила расчетную на 15 908,45 белорусского рубля (395 300 российских рублей).

Суд постановил, что имело место нарушение по ч. 2 ст. 12.4 КоАП РБ («Нарушение установленных уполномоченными государственными органами предельных надбавок»). В итоге сотрудника компании, который отвечал за формирование цен, оштрафовали на 320 белорусских рублей (7900 российских рублей). Размер штрафа для компании составил 31 816,9 белорусского рубля (790 600 российских рублей).