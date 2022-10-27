Тирана, , 23:48 — REGNUM Хакерская группировка Homeland Justice 27 октября опубликовала личные данные премьер-министра Албании Эди Рамы, сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Эди Рама U.S. Department of State

Публикация хакерами личных данных Рамы сопровождалась сообщением:

«Господин премьер-министр Албании, говорили ли вы своим гражданам, что налоги, которые они платят, используются для укрытия террористов МЕК в Дурресе? Албанцам бесплатно дают землю, дома, еду и отопление?»

Напомним, в 2012 году под давлением США власти Албании предоставили убежище представителям иранского оппозиционного движения «Моджахеддин-э Хальк» (MEK), признанного в Иране террористическим. США также внесли движение в список террористических организаций в 1997 году, но в 2012 году исключили из него. 1 октября в правительственном иранском издании была опубликована статья «Стальные дроны Ирана могут разгромить базу моджахедов МЕК в Албании».

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