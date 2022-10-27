Скопье, 27 октября, 2022, 23:45 — ИА Регнум. В министерстве обороны Северной Македонии 26 октября заявили, что не намерены следовать примеру соседних стран региона и возвращать призывную систему.

Американцы тренируют солдат армии Македонии

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в министерстве подчеркнули, что численность вооруженных сил и их структура в стране соотносятся с ее ролью в структурах НАТО. Всего в армии Северной Македонии служат на контрактной основе 6800 человек.

В министерстве обороны отметили, что возврат к призывной системе означает откат на несколько ступеней по параметру профессионализма.

Ранее опрос общественного мнения в Косово показал, что большинство населения поддержало бы возврат к обязательной воинской службе.