Скопье, , 23:42 — REGNUM Граждане македонского города Кавадар 26 октября отправили в город Буча на территории б. УССР электрогенератор мощностью 700 Киловатт час в качестве проявления солидарности.

Македония Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, отправка генератора произошла после того, как Кавадар стал городом — побратимом Бучи.

Мэр Кавадара Митко Янчев заявил, что в городе намерены наладить экономическое сотрудничество с Бучей.

Напомним, киевские пропагандисты весной 2022 года попытались превратить Бучу в символ жестокости российских военных в отношении мирных жителей, что многим напомнило постановочные этнические чистки на Балканах.

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