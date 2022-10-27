Скопье, 27 октября, 2022, 23:42 — ИА Регнум. Граждане македонского города Кавадар 26 октября отправили в город Буча на территории б. УССР электрогенератор мощностью 700 Киловатт час в качестве проявления солидарности.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Македония

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, отправка генератора произошла после того, как Кавадар стал городом — побратимом Бучи.

Мэр Кавадара Митко Янчев заявил, что в городе намерены наладить экономическое сотрудничество с Бучей.

Напомним, киевские пропагандисты весной 2022 года попытались превратить Бучу в символ жестокости российских военных в отношении мирных жителей, что многим напомнило постановочные этнические чистки на Балканах.