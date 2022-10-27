Милан, Италия, , 23:35 — REGNUM Пять человек получили ранения в результате нападения человека с ножом на посетителей торгового центра города Ассаго в окрестностях Милана, сообщает 27 октября телеканал Tgcom24.

Нож Pixabay.com

Полицейские смогли задержать нападавшего. На данный момент известно, что это 46-летний итальянец. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства инцидента. Не исключается, что преступник психически болен.

Трое раненых остаются в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы.

По утверждению полицейских, о террористическом акте заявлять пока нельзя.

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