Ижевск, , 23:30 — REGNUM Прокуратура города Ижевска провела проверку по обращению родителя школьника по вопросам соблюдения прав детей на общедоступное и бесплатное образование. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Деньги wilkernet

Было установлено, что директор одной из общеобразовательных школ вынуждала родителей детей-первоклассников вносить денежные средства в размере 5 тыс. рублей на счет школы в качестве благотворительных взносов. Также в рамках проверки были выявлены и другие нарушения законодательства о благотворительной деятельности.

Виновное должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборы денег с родителей на ремонт школ могли стать распространённой практикой «по одной простой причине». Глава Минпросвещения «не добился или не смог добиться необходимого финансирования на это самое образование». Такое мнение высказал депутат Госдумы от Ульяновской области Алексей Куринный (КПРФ), комментируя «резонансное заявление» главы Минпросвещения Сергея Кравцова о недопустимости сбора денег с родителей на ремонт школ.

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