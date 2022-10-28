Тбилиси, , 00:04 — REGNUM Народный защитник (омбудсмен) Грузии Нино Ломджария заявила, что после своего ухода с нынешнего поста больше не намерена заниматься политикой, сообщает 27 октября грузинский телеканал «Palitra News».

Нино Ломджария Ombudsman.ge

«Нет ни одной политической партии, где я могла бы представить себя и в ближайшем будущем, и в более долгосрочной перспективе. Конечно, я не собираюсь идти в политику после ухода с поста. Я молода и не знаю, что произойдет годы спустя, но что я могу вам сказать, так это то, что я действительно намерена оставаться активным гражданином, правозащитником и работать над вопросами, которые, на мой взгляд, очень важны для страны сегодня. Позже я узнаю более подробно, где я буду, что я буду делать, и я проинформирую об этом общественность», — сказала Ломджария.

Напомним, что Народного защитника назначают в Грузии на 5-ти летний срок, и он истекает у Ломджарии в этом году.