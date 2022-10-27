Скопье, , 23:31 — REGNUM Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 26 октября в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевски выразила надежду на внесение поправок в Конституцию Македонии.

Урсула фон дер Ляйен Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, глава Еврокомиссии выразила убежденность в том, что «граждане Северной Македонии большинством голосов проголосуют за конституционные изменения».

По словам фон дер Ляйен, голос в поддержку внесения поправок в Конституцию станет для граждан Северной Македонии вкладом в прогресс.

Напомним, в 2018 году в Северной Македонии уже проходил референдум о поправках в Конституцию о смене названия государства, явка на котором составила лишь 33%, что не помешало правящей партии признать его легитимным. По итогам референдума Македония превратилась в Северную Македонию, что разрешило ее конфликт с Грецией и привело ее в НАТО. Однако сразу же после поддержки вступления Македонии в НАТО в Болгарии напомнили Скопье о своих требованиях и потребовали внесения поправки о болгарском национальном меньшинстве в Конституцию Северной Македонии, что стало условием продолжения переговоров о вступлении в ЕС.

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