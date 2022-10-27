Приштина, Сербия, 27 октября, 2022, 23:23 — ИА Регнум. Правительство Косово 26 октября на очередном заседании выделило 4 миллиона 200 тысяч евро на закупку важнейших лекарственных препаратов на последние месяцы 2022 года.

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Министр финансов Хекуран Мурати заявил на заседании правительства, что закупки производятся по запросу Службы клинических и университетских больниц Косово на выделение дополнительных средств. Средства, выделенные по запросу больничной службы, будут перенесены из категории товаров и услуг подпрограммы непредвиденных расходов министерства финансов Косово в раздел здравоохранения.

Напомним, ранее в Косово возникали проблемы с нехваткой инсулина и других препаратов первой необходимости.