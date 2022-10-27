Мюнхен, Германия, , 23:05 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» прошедшим летом пыталась подписать 23-летнего атакующего полузащитника лондонского «Челси» и сборной Германии Кая Хаверца, но получила отказ. Об этом 27 октября сообщает издание Bild.

Кай Хаверц Fuguito

Действующее соглашение Хаверца с лондонским клубом рассчитано на три года до конца сезона 2024/25, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 23-летнего немца в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Кай Хаверц принял участие в 15 матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами в ворота «Вест Хэма», «Вулверхэмптона» и «Ред Булл Зальцбурга» и получил три желтые карточки.