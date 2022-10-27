Саратов, 27 октября, 2022, 23:02 — ИА Регнум. Все мероприятия в рамках частичной мобилизации в Саратовской области завершатся 28 октября. Об этом заявил губернатор Роман Бусаргин в ходе прямой линии, трансляция которой велась в социальных сетях.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Завтра завершаем все мероприятия, связанные с мобилизацией. В субботу повестки уже раздаваться не будут», — пообещал глава области.

По его словам, если кто-то из жителей региона получит повестку в субботу, ее можно считать недействительной, и не приходить в военкомат.

«Все планы, которые стояли перед нами, мы исполняем. Поэтому завтра, 28 октября, — последний день, когда будут раздаваться повестки в военкомат», — заключил Бусаргин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о выполнении задач, поставленных в рамках частичной мобилизации, в Приволжском федеральном округе объявили в Марий Эл, Удмуртии и Пензенской области.