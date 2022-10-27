Милан, Италия, , 23:00 — REGNUM Руководство миланского «Интера» планирует в ближайшее время предложить 27-летнему центральному защитнику сборной Словакии Милану Шкриниару новый контракт. Об этом 27 октября сообщает журналист Николо Скира.

Футболисты «Интера» Acmilan.com

Действующее соглашение словака с миланским клубом рассчитано на полгода до конца текущего сезона (30 июня 2023 года).

В текущем сезоне Милан Шкриниар принял участие в 16 матчах за «нерадзурри» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и не получил ни одной желтой карточки.

За «Интер» Милан Шкриниар выступает с 7 июля 2017 года после перехода из «Сампдории» за 34 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 27-летнего словака в 65 миллионов евро.