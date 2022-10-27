Тирана, 27 октября, 2022, 23:00 — ИА Регнум. Глава Банка Албании Гент Сейко 27 октября заявил, что уровень инфляции в стране в третьем квартале поднялся до 8%, что является самым высоким показателем с 1998 года, когда страна пережила крах финансовой пирамиды и гражданскую войну.

Liridon Банк Албании. Тирана

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Сейко выразил опасения, что текущие высокие показатели могут сохраняться еще в течение долгого времени.

Сейко отметил, что инфляции подвержены не только цены на импортные товары, но и на те, большая часть добавленной стоимости которых была произведена в Албании.

Положительным моментом Сейко назвал стабильность других макрофинансовых показателей:

«Финансовые рынки относительно спокойны. Банковский сектор является ликвидным, хорошо капитализированным и прибыльным, а доверие населения к национальной валюте остается очень высоким. Уровень государственного долга по-прежнему под контролем».