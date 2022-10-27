Монца, Италия, , 22:51 — REGNUM 29-летний испанский центральный защитник «Арсенала» Пабло Мари, выступающий за итальянскую «Монцу» на правах аренды, стал жертвой нападения в торговом центре недалеко от Милана. Об этом 27 октября сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Эмблема футбольного клуба «Арсенал» Www.arsenal.com

По информации источника, мужчина ранил ножом четырех человек, в числе которых оказался защитник «Монцы» Мари, который находился там с женой и сыном. Игрок был доставлен спасательным вертолетом в больницу. На данный момент испанец находится в сознании.

За «Арсенал» Пабло Мари выступает с 29 января 2020 года после перехода из «Фламенго» на правах аренды. 1 июля «канониры» выкупили защитника за 6 миллионов евро. Действующее соглашение Мари с лондонским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.