Минск, , 23:39 — REGNUM В Белоруссии продолжает сокращаться число работающих граждан. В сентябре в экономике насчитывалось 4 млн 194 тыс. занятых. Об этом сообщает Белстат.

Флаг Белоруссии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Если учесть, что в январе этого года в стране было 4 млн 245 тыс. занятых, то за девять месяцев белорусская экономика потеряла более 50 тысяч работников.

Сентябрьский показатель по числу занятых в экономике — очередной исторический минимум. До этого антирекорд был зафиксирован в июле этого года — 4 млн 197,2 тыс. занятых, но в августе этот показатель вырос. В сентябре произошло очередное падение.