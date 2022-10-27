Москва, , 22:48 — REGNUM Торговое представительство России на Филиппинах будет открыто до конца текущего года. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Филиппины Иван Шилов © ИА REGNUM

«Учредить в 2022 году в городе Маниле торговое представительство Российской Федерации в Республике Филиппины», — говорится в документе.

Согласно распоряжению, Минпромторгу поручено утвердить структуру и штатное расписание представительства в рамках установленной правительством численности работников заграничного аппарата министерства.

В телеграм-канале Минпромторга сообщается, что в задачи торгового представительства будет входить развитие двусторонней кооперации и содействие российским экспортёрам в выходе на филиппинский рынок.

Как отметили в министерстве, потенциал для кооперации двух стран имеется в таких отраслях, как фармацевтика и медицинское оборудование, цифровые технологии, транспортная и энергетическая инфраструктура.

«Торговля между Россией и Филиппинами динамично развивается. С 2017 года товарооборот вырос на 73% и по итогам 2021 года превысил миллиард долларов США», — добавили в Минпромторге.