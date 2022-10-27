Саратов, 27 октября, 2022, 22:47 — ИА Регнум. В Саратовской области в новогодние праздники планируется отменить массовые мероприятия и салюты. При этом будут все так же проводиться детские елки, заявил губернатор Роман Бусаргин в ходе прямой линии.

Алексей Колчин, ИА REGNUM С Новым годом!

Он пояснил, что в начале недели в своем telegram-канале запустил опрос, где жителям региона предлагалось выбрать, каким образом будут проходить в области новогодние праздники.

«Победил вариант, что необходимо отменить праздничные концерты, салюты. Я и сам проголосовал за этот вариант», — отметил глава региона, однако он считает, что у детей отбирать новогодние праздники несправедливо.

«Так что мы оставляем ёлки, детские праздники. Проведем отдельную ёлку для семей мобилизованных. Такие мероприятия пройдут и в районах», — подчеркнул Бусаргин.

Также он заверил, что никаких новых уличных украшений в этом году закупаться не будет.

«Обойдемся тем, что было приобретено в прошлом году. Этого хватит, чтобы создать праздничное настроение», — уверен губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу ВЦИОМ, поддерживают отмену праздничных новогодних мероприятий 74% жителей России. Из них 47% объясняют свой ответ нехваткой средств на обеспечение мобилизованных и желанием помочь Вооружённым силам РФ.

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