Пекин, , 22:51 — REGNUM Китай будет твёрдо поддерживать Россию в международной политике и в деле укрепления её статуса великой державы, заявил 27 октября министр иностранных дел КНР Ван И во время телефонных переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом сообщает пресс-служба МИД КНР.

«Президент России Владимир Путин после завершения ХХ съезда Коммунистической партии Китая направил поздравительную телеграмму её генеральному секретарю Си Цзиньпину, продемонстрировав высокий уровень взаимного доверия и твердой взаимной поддержки России и Китая.

Китай тоже будет твердо поддерживать российскую сторону, чтобы российский народ под руководством президента Путина сплотился и преодолел трудности, устранил все помехи и достиг своих стратегических целей», — цитирует слова Ван И пресс-служба китайского внешнеполитического ведомства.

Также Ван И заявил, что Китай будет поддерживать Россию в деле её укрепления в статусе великой державы.

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