Пекин, 27 октября 2022, 22:51 — REGNUM Китай будет твёрдо поддерживать Россию в международной политике и в деле укрепления её статуса великой державы, заявил 27 октября министр иностранных дел КНР Ван И во время телефонных переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
Об этом сообщает пресс-служба МИД КНР.
«Президент России Владимир Путин после завершения ХХ съезда Коммунистической партии Китая направил поздравительную телеграмму её генеральному секретарю Си Цзиньпину, продемонстрировав высокий уровень взаимного доверия и твердой взаимной поддержки России и Китая.
Китай тоже будет твердо поддерживать российскую сторону, чтобы российский народ под руководством президента Путина сплотился и преодолел трудности, устранил все помехи и достиг своих стратегических целей», — цитирует слова Ван И пресс-служба китайского внешнеполитического ведомства.
Также Ван И заявил, что Китай будет поддерживать Россию в деле её укрепления в статусе великой державы.
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