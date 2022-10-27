Оренбург, , 22:34 — REGNUM 28 октября в Оренбурге на стадионе «Газовик» футбольный клуб «Оренбург» в первом матче 15-го тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 встретится с воронежским «Факелом». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

ФК «Оренбург» Fcorenburg.ru

На матч назначена бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Ассистенты главного судьи — Илья Елеференко и Денис Березнов. Резервный арбитр — Михаил Черемных.

В последний раз «Факел» и «Оренбург» играли между собой 13 ноября 2021 года в матче 22-го тура Первой Лиги 2021/22. Тот матч завершился минимальной победой воронежской команды со счетом 1:0, а единственный мяч на 26-й минуте встречи в свои ворота забил голкипер «Оренбурга» Евгений Гошев.