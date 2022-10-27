Симферополь, 27 октября 2022, 22:28 — REGNUM Мир ожидают революционные преобразования в ближайшие два года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель крымского регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Степан Кискин, комментируя выступление президента России Владимира Путина на заседании клуба «Валдай» 27 октября.

Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай»
Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай»
Kremlin.ru
«Если глубоко и вдумчиво проанализировать выступление президента на заседании клуба «Валдай», то неизбежно приходишь к одному, теперь уже бесспорному выводу, что капитализм как экономическая формация изжил себя полностью и окончательно. Предвестником этого выступает фашизация государственных структур в странах Запада, через призму разнообразных нарастающих кризисов, вал которых преодолевает все мыслимые и немыслимые экономические, нравственные и духовные параметры, превращаясь по-сути в абсолютный шторм, сметающий все на своём пути», — подчеркнул собеседник агентства.
«Считаю, что глобально мир изменится в ближайшие пару лет. Нас ждут революционные системные преобразования всей мировой буржуазной экономики в социалистическую. Это есть объективный и неизбежный факт. В противном случае буржуазный мир сгорит в алчном ядерном противостоянии за первенство в наживе и прибыли», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября президент РФ Владимир Путин выступил на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», тема заседания — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».