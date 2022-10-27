Симферополь, 27 октября, 2022, 22:28 — ИА Регнум. Мир ожидают революционные преобразования в ближайшие два года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель крымского регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Степан Кискин, комментируя выступление президента России Владимира Путина на заседании клуба «Валдай» 27 октября.

Kremlin.ru Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай»

«Если глубоко и вдумчиво проанализировать выступление президента на заседании клуба «Валдай», то неизбежно приходишь к одному, теперь уже бесспорному выводу, что капитализм как экономическая формация изжил себя полностью и окончательно. Предвестником этого выступает фашизация государственных структур в странах Запада, через призму разнообразных нарастающих кризисов, вал которых преодолевает все мыслимые и немыслимые экономические, нравственные и духовные параметры, превращаясь, по сути, в абсолютный шторм, сметающий всё на своём пути», — подчеркнул собеседник агентства.

«Считаю, что глобально мир изменится в ближайшие пару лет. Нас ждут революционные системные преобразования всей мировой буржуазной экономики в социалистическую. Это есть объективный и неизбежный факт. В противном случае буржуазный мир сгорит в алчном ядерном противостоянии за первенство в наживе и прибыли», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября президент РФ Владимир Путин выступил на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», тема заседания — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».