Лепосавич, Сербия, , 22:35 — REGNUM Косовский эксперт по вопросам безопасности Агим Муслиу 27 октября прокомментировал сообщение о задержании в Лепосавиче мужчины с сербской национальности, владевшего четырьмя ручными гранатами, патронами, автоматом Калашникова и рацией.

Горящий автомобиль Shah rukh khan

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Муслиу заявил, что считает знаковым наличие у задержанного мегафона (громкоговорителя).

По мнению косовского эксперта, якобы громкоговоритель должен был быть использован для организации массовых беспорядков по указанию из Белграда.

«Если этого серба задержали, еще не значит, что другие не прокрались незамеченными. На севере Косово вдоль границы с Сербией были и, я уверен, до сих пор существуют нелегальные пути, по которым переправляется оружие».

Муслиу подчеркнул, что тот факт, что мужчина был задержан за несколько дней до введения запрета на использование сербских номеров Косово и Метохии в Косово, не является совпадением.

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