Москва, , 22:23 — REGNUM В заявлении президента РФ Владимира Путина про завершение доминирования США есть объяснение того, как мир пришёл к тому месту, где находится, и куда из этой точки предстоит идти. Об этом заявил RT журналист президентского пресс-пула, автор телеграм-канала Пул №3 Дмитрий Смирнов.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» Цитата из видео. kremlin.ru

«По сути, был развёрнут и расшифрован тот самый «февральский тезис», что «по-старому уже не будет». Не будет не потому, что кто-то так решил, а потому, что идут глобальные исторические процессы и сохранить статус-кво уже невозможно», — сказал Смирнов.

По его словам, речь Путина была «не про противостояние с США или Западом в целом, хотя и об этом тоже»: «Она была про идеологическое расхождение путей, которыми идут цивилизации. Это был в своём роде главный антиглобалистский манифест, под который будут собираться все недовольные царящей на планете повесткой. Те, кому не нравятся культура отмены, BLM, культ трансгендеров, русофобия и множество другого искусственно навязываемого через мейнстрим-повестку».