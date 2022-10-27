Москва, 27 октября 2022, 22:23 — REGNUM В заявлении президента РФ Владимира Путина про завершение доминирования США есть объяснение того, как мир пришёл к тому месту, где находится, и куда из этой точки предстоит идти. Об этом заявил RT журналист президентского пресс-пула, автор телеграм-канала Пул №3 Дмитрий Смирнов.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай»
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай»
Цитата из видео. kremlin.ru

«По сути, был развёрнут и расшифрован тот самый «февральский тезис», что «по-старому уже не будет». Не будет не потому, что кто-то так решил, а потому, что идут глобальные исторические процессы и сохранить статус-кво уже невозможно», — сказал Смирнов.

По его словам, речь Путина была «не про противостояние с США или Западом в целом, хотя и об этом тоже»: «Она была про идеологическое расхождение путей, которыми идут цивилизации. Это был в своём роде главный антиглобалистский манифест, под который будут собираться все недовольные царящей на планете повесткой. Те, кому не нравятся культура отмены, BLM, культ трансгендеров, русофобия и множество другого искусственно навязываемого через мейнстрим-повестку».