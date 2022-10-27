Ижевск, , 22:21 — REGNUM В Удмуртии увеличили штраф за повторный проезд в общественном транспорте без билета в течение года. Соответствующее изменение в региональное законодательство внесли депутаты Госсовета республики на сессии 27 октября.

В общественном транспорте Homoatrox

По словам главы минтранса региона Алексея Горбачева, который представил законопроект парламентариям, сейчас штраф за такое нарушение составляет 500 рублей. Изменением в законодательство штраф за повторный проезд без билета увеличивается до 1 тыс. рублей.

Предполагается, что таким образом граждане будут более ответственно относиться к оплате проезда в общественном транспорте.

Как сообщало ИА REGNUM, Ижевская агломерация в 2024 году получит 19 современных низкопольных троллейбусов. Регион подал заявку в Минтранс России вместе с 44 субъектами. В июне текущего года пришло подтверждение, что Удмуртия попала в программу обновления парка общественного транспорта в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги».