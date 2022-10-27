Лепосавич, Сербия, , 22:21 — REGNUM Машину гражданина Косово сербской национальности из города Лепосавич сожгли на следующий день после того, как он сменил сербские номера Косово и Метохии на номера Республики Косово.

Горящий автомобиль Shah rukh khan

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, в полиции Косово пока не выявили виновных в поджоге. Известно, что поджог был произведен в 4 утра по местному времени. Аналогичный случай произошел в Косово 19 октября с автомобилем полицейского, также сменившего номера.

Напомним, 26 октября сообщалось о проведении на севере Косово операции по борьбе с наркотрафиком, в ходе которой в Лепосавиче было изъято огнестрельное оружие, патроны, рация и ручная граната.

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