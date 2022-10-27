Москва, , 22:19 — REGNUM Речь, произнесённая президентом России Владимиром Путиным на заседании дискуссионного клуба «Валдай», будет услышана и проанализирована в западных странах, но Запад в этом ни за что не признается, заявил 27 октября журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«То, что услышат, я не сомневаюсь, то, что не признаются в том, что глубоко анализируют — уверен», — сказал он.

Ранее Песков отметил, что валдайская речь российского лидера «программная, мировоззренческая, глубокая, философская», войдёт в «золотую десятку» выступлений Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября президент России Владимир Путин выступил с речью на XIX заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

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