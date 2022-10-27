София, 27 октября, 2022, 22:05 — ИА Регнум. Смерть известной болгарской актрисы Виолеты Доневой могла наступить в результате покушения на ее жизнь. Об этом 27 октября со ссылкой на заявление следственного комитета при прокуратуре столицы Болгарии Софии сообщает БТВ.

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Как предполагают эксперты, Донева могла быть убита с целью ограбления или последующего присвоения ее жилплощади. Расследование продолжается.

Напомним, тело 79-летней актрисы было обнаружено в принадлежащей ей квартире в элитном районе Софии.

Донева известна благодаря работе на крупнейших киностудиях мира. Советскому зрителю она запомнилась ролями в фильмах «Возвращение из Рима» (1976), «Российский консул» (1981) и «Никколо Паганини» (1982).