Москва, 27 октября, 2022, 22:02 — ИА Регнум. Сборная России по футболу в ноябре проведет два товарищеских матча с командами из Средней Азии. Об этом 27 октября сообщает издание «Чемпионат».

rfs.ru Сборная России

По информации источника, 17 ноября подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Таджикистана, а 20 ноября — с Узбекистаном. Также сообщается, что даты встреч не являются окончательными.

24 сентября сборная России в рамках товарищеской встречи обыграла сборную Киргизии со счетом 2:1. Встреча проходила в Бишкеке на «Стадионе имени Долена Омурзакова», а забитыми мячами отметились Алимардон Шукуров, Александр Соболев и Даниил Уткин.

Ранее сообщалось, что сборную России не включили в жеребьевку отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года.