Рим, , 21:58 — REGNUM 27 октября римский футбольный клуб «Лацио» в матче 5-го тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23 одержал волевую победу над «Мидтьюлланном». Основное время встречи, проходившей в Риме на стадионе «Стадио Олимпико», завершилось со счетом 2:1.

ФК «Лацио»

Первый мяч на 8-й минуте встречи забил 21-летний датский нападающий гостей Густав Исаксен — 0:1. Через 24 минуты Сергей Милинкович-Савич сравнял счет после передачи Фелипе Андерсона — 1:1. На 58-й минуте вышедший на замену Педро впервые вывел «орлят» вперед – 2:1.

Статистика матча («Лацио»/ «Мидтьюлланн»)

Удары 16/7

Удары в створ 8/3

Владение 57%/43%

Угловые 6/1

Нарушения 9/13

Составы команд:

«Лацио»: Проведель, Романьоли, Хюсай, Хила (Касале, 82’), Марушич, Антонио (Катальди, 55’), Милинкович-Савич, Башич (Весино, 55’), Андерсон, Канчельерри (Педро, 55’), Дзакканьи (Ромеро, 73’).

«Мидтьюлланн»: Лессль, Андерссон (Тюкосен, 53’), Далсгор, Святченко, Паулиньо (Дюр, 82’), Мартинес (Жуниньо, 82’), Феррейра, Чарльз (Каба, 61’), Исаксен, Чилуфья (Систо, 53’), Дрейер.