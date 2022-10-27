Эйндховен, Нидерланды, , 21:52 — REGNUM 27 октября футбольный клуб ПСВ из Эйндховена в матче 5-го тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23 одержал уверенную победу над лондонским «Арсеналом» со счетом 2:0. Игра проходила в Эйндховене на стадионе «Филипс».

Эмблема футбольного клуба «Арсенал» Www.arsenal.com

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Джоуи Верман (56’ Люк Де Йонг) и Люк Де Йонг (63’ Коди Гакпо). Желтые карточки получили Киран Тирни, Габриел Мартинелли, Габриэль Жезус, Филипп Мвене, Гранит Джака и Хави Симонс.

Составы команд:

ПСВ: Бенитес, Рамальо, Брантуэйт (Тезе, 80’), Мвене, Макс, Сангаре, Гакпо (Жуниор, 84’), Гутьеррес, Эль-Гази (Де Йонг, 46’), Верман (Тиль, 81’), Симонс (Мадуэке, 80’).

«Арсенал»: Рэмздейл, Тирни, Салиба, Холдинг (Жезус, 64’), Томиясу, Эдегор (Сака, 57’), Локонга (Парти, 57’), Джака, Мартинелли, Нкетиа, Виейра.

ПСВ, одержав третью победу в группе и набрав десять очков, укрепился на втором месте в турнирной таблице группы A. «Арсенал» с 12 очками остался на первой позиции.