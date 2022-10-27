Донецк, , 21:50 — REGNUM Тектонические изменения Донбасс прочувствовал в 2014 году, испытав на себе инструменты доминирования Запада. Об этом в своём телеграм-канале 27 октября написал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Выступление Дениса Пушилина Василий Иванов © ИА REGNUM

«Донбасс является примером бережного отношения России к мнению людей. Мы провели демократический референдум, были услышаны, и в результате сбылась мечта жителей республик Донбасса — мы стали частью Российской Федерации. Я воспринимаю сегодняшнее выступление [президента России] Владимира Путина как обращение ко всему человечеству. И если президент посчитал целесообразным такие слова сказать миру, значит, ещё не поздно», — считает Пушилин.

ИА REGNUM сообщало, что президент РФ Владимир Путин 27 октября в Москве принял участие в пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Тема заседания в 2022 году — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».