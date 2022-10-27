Вена, 27 октября, 2022, 21:50 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Австрии Домиником Тимом в матче второго круга турнира в Вене (Австрия). Встреча продолжалась 1 час 38 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:3.

(сс) Carine06 Даниил Медведев

Медведев пять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника один эйс, одна ошибка на подаче и ни одного брейка.

В четвертьфинале турнира Медведев сыграет с итальянским теннисистом Янником Синнером.