Москва, , 21:48 — REGNUM Речь президента России Владимира Путина на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» будет включена в «золотую десятку» его публичных выступлений, заявил 27 октября по окончании сессии пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Кремль Raymond Cunningham

По его словам, речь Владимира Путина была мировоззренческой и прикладной.

Песков отметил, что президент России изложил свой взгляд на глубинное содержание предстоящего десятилетия, подчеркнув его глобальные опасности и важность для судеб всего человечества.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября президент России Владимир Путин выступил с речью на XIX заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

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