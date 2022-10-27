Москва, 27 октября, 2022, 21:48 — ИА Регнум. Речь президента России Владимира Путина на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» будет включена в «золотую десятку» его публичных выступлений, заявил 27 октября по окончании сессии пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Raymond Cunningham Кремль

По его словам, речь Владимира Путина была мировоззренческой и прикладной.

Песков отметил, что президент России изложил свой взгляд на глубинное содержание предстоящего десятилетия, подчеркнув его глобальные опасности и важность для судеб всего человечества.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября президент России Владимир Путин выступил с речью на XIX заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».