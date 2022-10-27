София, , 21:43 — REGNUM Депутатское большинство в Народном собрании (парламенте) Болгарии поручило совету министров и Болгарскому национальному банку (БНБ) ускорить техническую подготовку денежной системы страны для перехода на единую европейскую валюту — евро. Об этом 27 октября сообщает БНР.

Флаги Болгарии и Евросоюза neizvestnayabg

Согласно официальной информации, соответствующая инициатива была озвучена депутатами от прозападной партии ГЕРБ. При этом партийные активисты проигнорировали возражения оппозиции в лице депутатов от Болгарской социалистической партии и блока «Возрождение» о неготовности местной экономики к радикальным изменениям.

Предполагается, что «пилотный проект» перехода Болгарии на евро стартует в июле 2023 года.