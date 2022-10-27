Челябинск, , 21:42 — REGNUM В Челябинской области за январь–сентябрь было выявлено 186 поддельных банкнот. Это на 42% меньше, чем в таком же периоде 2021 года, сообщили журналистам в региональном отделении Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

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Из них порядка 70% составляют пятитысячные купюры. Количество поддельных банкнот этого достоинства уменьшилось больше чем в два раза.

При этом фальшивых двухтысячных купюр было изъято в три раза больше, а тысячных — 25 вместо прежних 20.