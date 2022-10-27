Будапешт, 27 октября, 2022, 21:37 — ИА Регнум. Атакующий полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин выйдет в стартовом составе на матч 5-го тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА 2022/23 с «Ференцварошем». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Головин

Стартовые составы команд:

«Ференцварош»: Денеш Дибус, Сами Ммаэ, Эндре Ботка, Лоранд Паска, Генри Уинго, Амер Гояк, Балинт Вексей, Аииса Лэйду, Райан Ммаэ, Кристоффер Закариассен, Адама Траоре.

«Монако»: Александр Нюбель, Вандерсон, Гильермо Марипан, Бенуа Бадиашиль, Аксель Дисаси, Кайе Энрике, Мохамед Камара, Александр Головин, Юссуф Фофана, Виссам Бен-Йеддер, Кевин Фолланд.

В текущем сезоне 26-летний атакующий полузащитник сборной России Александр Головин принял участие в 11 турах французской Лиги 1, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

На данный момент «Монако» с двумя победами и шестью набранными очками занимает третье место в турнирной таблице группы H. «Ференцварош», набрав девять очков, располагается на первой позиции.