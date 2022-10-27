Москва, , 21:33 — REGNUM Сокращение ВВП России по итогам 2022 года может составить порядка 2,8-2,9%. Об этом заявил 27 октября президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Владимир Путин Kremlin.ru

«Спад российской экономики в этом году составит 2,8-2,9%. При этом сектор строительства вырос на 5,1%, сельское хозяйство — в два раза, наблюдается рост кредитования, деньги возвращаются в банки, устойчивость банковской системы высокая», — сказал глава государства.

Владимир Путин добавил, что инфляция в России по итогам года ожидается на уровне около 12%, а уже в I квартале 2023 года она составит около 5%.

Напомним, ранее президент заявил, что Россия прошла пик трудностей, связанный с валом санкций. По его словам, масштабные ограниения имели целью обрушить российскую экономику, но она оказалась гибкой.

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