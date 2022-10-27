Самара, 27 октября, 2022, 21:29 — ИА Регнум. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отменил красную карточку 27-летнего нидерландского флангового защитника самарских «Крыльев Советов» Глена Бейла, полученную в матче 14-го тура РПЛ с «Уралом» (1:2).

Алексей Колчин ИА REGNUM Гленн Бейл

«Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза дала заключение, что судья удалил Бейла ошибочно. Сегодня мы отменили его удаление. Он может играть в следующей игре», — цитирует Артеру Григорьянца издание ТАСС.

В текущем сезоне Глен Бейл принял участие во всех 14 матчах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, в которых отметился одной результативной передачей и получил две желтые карточки.