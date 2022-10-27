Лондон, , 21:39 — REGNUM Британский актер Генри Кавилл проходил кастинг на роль Джеймса Бонда в фильме 2006 года «Казино Рояль», однако вместо него сыграть персонажа доверили Дэниелу Крейгу. Об этом артист рассказал в интервью порталу Comicbook.

Генри Кавилл Gage Skidmore

«Очевидно, что они выбрали Дэниэла, и я думаю, что это стало потрясающим решением. Я же, скорее всего, не был готов в то время», — рассказал Кавилл. В то же время актер отметил, что рад подобному исходу, поскольку решение продюсеров «дало толчок его карьере».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Генри Кавилл объявил о возвращении к роли Супермена. Соответствующее заявление актер сделал после премьеры кинокомикса «Черный Адам», в одной из сцен которого он также появился в качестве знаменитого супергероя.

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