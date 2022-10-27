Москва, , 21:34 — REGNUM Россия всегда открыта для переговоров по урегулированию на территории бывшей УССР, но киевский режим на него не настроен, заявил 27 октября президент России Владимир Путин в ходе XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

После всех заявлений России о готовности к переговорам киевский режим решил переговоры не вести, отметил Владимир Путин.

«Вопрос не в нас, мы же много раз сказали, что мы готовы к переговорам, и я недавно, выступая в Кремле, публично еще раз об этом упомянул, но руководители киевского режима приняли решение не продолжать переговоры с Россией», — сказал российский лидер.

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