Москва, 27 октября, 2022, 21:34 — ИА Регнум. Россия всегда открыта для переговоров по урегулированию на территории бывшей УССР, но киевский режим на них не настроен, заявил 27 октября президент России Владимир Путин в ходе XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

После всех заявлений России о готовности к переговорам киевский режим решил переговоры не вести, отметил Владимир Путин.

«Вопрос не в нас, мы же много раз сказали, что мы готовы к переговорам, и я недавно, выступая в Кремле, публично еще раз об этом упомянул, но руководители киевского режима приняли решение не продолжать переговоры с Россией», — сказал российский лидер.