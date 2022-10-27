Турин, Италия, , 21:21 — REGNUM 34-летний атакующий полузащитник «Ювентуса» и сборной Аргентины по футболу Анхель Ди Мария заявил, что не планирует покидать туринский клуб в январе 2023 года.

Анхель ди Мария (слева) Андрей Пронин © ИА REGNUM

«Я не привык давать объяснения, когда читаю всякую ложь, но пришло время их дать. Я не знаю, то придумал слухи о том, что я ухожу в январе. Заявления, которые вы читали и слышали, где я говорю, что собираюсь уйти в «Росарио Сентраль», появились недавно, но это заявления, который я делаю с того дня, как впервые приехал играть в Европу в 2007 году», — написал Ди Мария в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Анхель Ди Мария планирует завершить карьеру в национальной сборной после чемпионата мира 2022 года в Катаре.

В текущем сезоне 34-летний полузащитник принял участие лишь в семи матчах за «Ювентус» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами. Также Ди Мария получил одну красную карточку.