София, 27 октября, 2022, 21:21 — ИА Регнум. В результате спецоперации, проведённой сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью Болгарии, в городе Стражице на севере страны была пресечена деятельность крупнейшего в балканском регионе канала по переправке в страны Евросоюза нелегальных иммигрантов. Об этом 27 октября сообщает софийская информационная служба News. bg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

По предварительным данным, участники группировки обвиняются в том что на протяжении последних нескольких лет они регулярно доставляли в Германию, Францию и Италию через Румынию, Венгрию и Австрию большие группы выходцев из государств Северной Африки и Ближнего Востока. Детали операции не разглашаются.

Задержано пять человек, конфисковано семь автобусов и три грузовых автомобиля, а также партия валюты на общую сумму в €165 тысяч.

Напомним, ранее правительство Болгарии объявило о начале масштабной акции по борьбе с нелегальной миграцией. Успешная борьба с незаконным пересечением границ является основным условием для интеграции официальной Софии в зону Шенгенского соглашения.