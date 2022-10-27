Челябинск, , 21:13 — REGNUM 12 специалистов Челябинской областной детской клинической больницы уезжают в Донбасс. Об этом сообщили журналистам в этом медицинском учреждении.

Аксессуары врача

Среди них педиатры, невролог, детский хирург, психолог, психиатр, офтальмолог, врач-лаборант, врач ультразвуковой диагностики и медицинские сестры. А возглавит команду главврач ЧОДКБ и главный педиатр областного минздрава Галина Киреева. В течение месяца медики будут заниматься профосмотрами и лечением детей, проживающих в Донбассе.

«Мы, как главная детская больница Южного Урала, первыми откликнулись на просьбу Министерства здравоохранения Российской Федерации и сформировали команду из наших сотрудников», — отметила Киреева. И добавила, что силы были распределены таким образом, чтобы командировка не повлияла на ежедневную работу учреждения.

Первый замгубернатора Челябинской области Ирина Гехт отмечает, что специалистам также необходимо оценить состояние медицины в Донбассе и оказать местным медикам методическую поддержку. А при необходимости детей их родителей можно направлять непосредственно в Челябинск.

«Всю необходимую помощь таким пациентам мы окажем и возьмем расходы на себя», — пообещала Гехт.