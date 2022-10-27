Кишинёв, , 21:10 — REGNUM Президент Болгарии Румен Радев и его молдавская коллега Майя Санду подписали 27 октября в Кишинёве соглашение о сотрудничестве двух стран в сфере поставок энергоносителей. Об этом сообщает БНР.

Молдавия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, новый документ предусматривает возможность обеспечения беспрепятственного снабжения Молдавии «голубым топливом» из Болгарии.

«Наша страна готова предоставить молдавским партнерам имеющиеся у Софии энергетические активы и транзитные мощности», — отметил Радев.

Реализацией соответствующего договора будут заниматься болгарская компания «Булгартрансгаз» и молдавская фирма «Энергоком».

Напомним, президент Болгарии находится в Молдавии с двухдневным официальным визитом.