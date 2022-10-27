Кишинёв, 27 октября, 2022, 21:10 — ИА Регнум. Президент Болгарии Румен Радев и его молдавская коллега Майя Санду подписали 27 октября в Кишинёве соглашение о сотрудничестве двух стран в сфере поставок энергоносителей. Об этом сообщает БНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Молдавия

Согласно официальной информации, новый документ предусматривает возможность обеспечения беспрепятственного снабжения Молдавии голубым топливом из Болгарии.

«Наша страна готова предоставить молдавским партнерам имеющиеся у Софии энергетические активы и транзитные мощности», — отметил Радев.

Реализацией соответствующего договора будут заниматься болгарская компания «Булгартрансгаз» и молдавская фирма «Энергоком».

Напомним, президент Болгарии находится в Молдавии с двухдневным официальным визитом.