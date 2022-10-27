Москва, , 21:12 — REGNUM Каждый русский или представитель других народов России несёт в своем сердце лозунг «Мы своих не бросаем», заявил 27 октября президент России Владимир Путин в ходе XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Лозунг «мы своих не бросаем» сидит глубоко в сердце каждого русского и представителей других этнических групп россиян», — сказал Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что «готовность бороться за своих людей ведет к сплоченности общества».

«В этом заключается огромная сила России, мы укрепили и подтвердили ее», — добавил Путин.

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